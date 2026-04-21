Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Schlägerei auf der Straße - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 20.04.2026 wurde der Polizei gegen 13:10 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung in der August-Croissant-Straße in Landau gemeldet. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine größere Personengruppe. Drei Personen konnten als unmittelbar an der Schlägerei Beteiligte identifiziert werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand sollen zwei Beschuldigte im Alter von 31 und 38 Jahren einen 16 jährigen Jugendlichen mehrfach geschlagen haben. Hintergrund der Tat soll ein vorausgegangener Streit zwischen dem Geschädigten und dem Sohn des 38-jährigen Beschuldigten gewesen sein. Der Vater soll versucht haben, den Konflikt auf diese Weise zu klären. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

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