Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler am Trifels - B10-Kontrollen

Annweiler am Trifels (ots)

Im genannten Zeitraum (20.04.2026, 23:15 Uhr bis 21.04.2026, 01:00 Uhr) wurden im Zusammenhang mit den Tunnelsperrungen Verkehrskontrollen des B10-Durchgangsverkehrs auf der Umleitungsstrecke in Annweiler durchgeführt. Der Schwerpunkt der durch die Polizeiinspektion Landau durchgeführten Maßnahmen lag auf der Überwachung des Schwerverkehrs. Insgesamt sieben Lkw-Fahrer wurden kontrolliert. Sechs von ihnen verfügten über eine entsprechende Berechtigung zur Nutzung der Umleitungsstrecke. Ein Lkw-Fahrer konnten keinen Nachweis vorlegen. Gegen diesen wurde eine Anzeige gefertigt, zudem musste er die Strecke verlassen und wurde zurückgeschickt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell