Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Bilanz der Verkehrsunfallstatistik 2025

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Edenkoben (ots)

Die Polizeiinspektion Edenkoben hat die Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025 veröffentlicht (https://s.rlp.de/zNjvJeJ). Im Berichtszeitraum (01.01.2025 bis 31.12.2025) lag die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle bei 1.262 Fällen, was im Vergleich zum Vorjahr (1.266 Unfälle) einem Rückgang von 0,3 % entspricht. Während die Unfallzahlen außerhalb geschlossener Ortschaften um 2,6 % auf 722 Fälle sanken, verzeichnete die Polizei innerhalb geschlossener Ortschaften einen Anstieg um 2,7 % auf 539 Unfälle. Die Anzahl der Unfälle mit Personenschaden stieg um 14,9 % auf 177 Fälle an, wobei im Jahr 2025 vier Verkehrstote registriert wurden, nachdem im Vorjahr keine Person tödlich verunglückt war. Bei den Unfallursachen blieb überhöhte Geschwindigkeit mit 164 Fällen ein relevanter Faktor, auch wenn hier ein Rückgang um 24,4 % zu verzeichnen ist. Die Anzahl der Unfälle unter Alkoholeinfluss blieb mit 27 Fällen konstant, während die Fälle unter THC-Einfluss von drei auf vier anstiegen. Im Bereich der Verkehrsunfallfluchten sank die Fallzahl um 7,9 % auf 257 Fälle, während die polizeiliche Aufklärungsquote auf 40,5 % gesteigert werden konnte. Innerhalb der verschiedenen Risikogruppen zeigt sich eine differenzierte Entwicklung. Bei den jungen Fahrenden im Alter von 18 bis 24 Jahren sank die Unfallbeteiligung um 20,7 % auf 192 Fälle. Im Gegensatz dazu stiegen die Unfallzahlen unter Beteiligung von Senioren ab 65 Jahren um 7,0 % auf 305 Fälle an, wobei diese Gruppe in 71,5 % der Fälle als Hauptverursacher registriert wurde. Ein deutlicher Zuwachs wurde im Rad- und Pedelecverkehr festgestellt: Hier stiegen die Unfallzahlen um 32,7 % auf 65 Fälle, wobei sich die Unfälle unter Beteiligung von Pedelecs mit 20 Fällen im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelten. In 60 dieser 65 Unfälle mit Rad- und Pedelecfahrern wurden Personen verletzt, was einer Quote von etwa 92 % entspricht. In mehr als drei Vierteln waren die Rad- und Pedelecfahrer Hauptunfallverursacher. Die unterschätzte Geschwindigkeit und die kraftvolle Beschleunigung von Pedelecs führen oft zu Fahrfehlern oder gefährlichen Situationen beim Abbiegen und Bremsen. Unsere Tipps für einen sicheren Start in die Saison: 1. Helm auf! Auch wenn keine Pflicht besteht: Der Helm ist Lebensretter Nummer eins. 2.Übung macht den Meister: Wer neu auf ein E-Bike umsteigt, sollte auf ruhigen Wegen das Bremsen und Kurvenfahren trainieren. 3.Sichtbarkeit: Nutzen Sie helle Kleidung oder Reflektoren - wer gesehen wird, lebt sicherer.

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