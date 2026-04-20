Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Erneuter Dieseldiebstahl

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Edenkoben (ots)

Über das zurückliegende Wochenende brachen Unbekannte auf einem Firmengelände in der Lerchenwiese erneut an abgestellten Lkw die Tankdeckel auf und entwendeten über 700 Liter Dieselkraftstoff. Die Schadenshöhe liegt bei über 1.500 Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen. Bereits in der Nacht von vergangenem Montag auf Dienstag (Tatzeit: 13./14.04.2026, bereits berichtet!) wurden an der gleichen Örtlichkeit Dieseldiebstähle begangen. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

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