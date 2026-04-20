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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeiskam - Dieseldiebstahl

Zeiskam (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten ca. 250 Liter Diesel aus einem LKW, der auf einem Firmengelände in der Straße In der Sauheide abgestellt war. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Freitag, 17.04.2026, 16 Uhr, bis Sonntag, 19.04.2026, 10:20 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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