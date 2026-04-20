POL-PDLD: Zeiskam - Dieseldiebstahl
Zeiskam (ots)
Bislang unbekannte Täter entwendeten ca. 250 Liter Diesel aus einem LKW, der auf einem Firmengelände in der Straße In der Sauheide abgestellt war. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Freitag, 17.04.2026, 16 Uhr, bis Sonntag, 19.04.2026, 10:20 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.
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