POL-PDLD: Zeiskam - Dieseldiebstahl

Landau (ots) - Am 19.04.2026 wurde der Polizei Landau gegen 16:30 Uhr ein gestürzter Fahrradfahrer im Bereich der Wirth Allee in Landau gemeldet. Der 56-jährige Radfahrer war aufgrund eines Fahrfehlers in Verbindung mit seiner Alkoholisierung (Atemalkoholtest: knapp 1,8 Promille) ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes ...

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