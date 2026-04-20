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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Betrunken mit Fahrrad gestürzt

Landau (ots)

Am 19.04.2026 wurde der Polizei Landau gegen 16:30 Uhr ein gestürzter Fahrradfahrer im Bereich der Wirth Allee in Landau gemeldet. Der 56-jährige Radfahrer war aufgrund eines Fahrfehlers in Verbindung mit seiner Alkoholisierung (Atemalkoholtest: knapp 1,8 Promille) ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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