Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Straßenverkehrsgefährdung durch alkoholisierten Transporterfahrer- Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 19.04.2026 wurde der Polizei Landau gegen 10:20 Uhr ein Transporterfahrer gemeldet, der durch eine auffällige und gefährliche Fahrweise aufgefallen war. Auf der B272 bei Hochstadt, Fahrtrichtung A65, geriet der Fahrer auf die Gegenfahrbahn. Ein bislang unbekannter entgegenkommender Pkw-Fahrer musste vollständig in den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Im weiteren Verlauf soll der Transporterfahrer im Essinger Kreisel kurzzeitig zum Stillstand gekommen sein, wodurch der Verkehr blockiert wurde. Der 44-jährige Fahrer konnte schließlich in Landau-Queichheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Grund für die gefährliche Fahrweise konnte schnell ermittelt werden. Der Mann war erheblich alkoholisiert. Ihm wurde die Mitnahme zur Dienststelle erklärt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Während der Maßnahmen beleidigte der Mann zu allem Überfluss die eingesetzten Polizeikräfte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Er wird sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten müssen. Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden. Von Interesse ist hier insbesondere der PKW-Fahrer, welcher in den Grünstreifen ausweichen musste.

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