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POL-PDLD: Edenkoben - Stoppschild missachtet

POL-PDLD: Edenkoben - Stoppschild missachtet
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Edenkoben, K6 (ots)

Vermehrt kommt es an den Anschlussstellen bei Edenkoben zu Verkehrsunfällen, weil Autofahrer, die die A65 verlassen und auf die K6 Richtung Edenkoben oder Venningen wollen, das Stoppschild an der dortigen Einmündung missachten. Aus diesem Grund wurde gestern Vormittag (18.04.2025, 10.10 Uhr bis 10:45 Uhr) eine Verkehrskontrolle durchgeführt und dabei wurden zehn Autofahrer sanktioniert, die sich regelwidrig verhielten. Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern. Wird das Verkehrszeichen missachtet und es kommt zu einer Gefährdung, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg gerechnet werden. Wird durch solches Verhalten ein Unfall verursacht, erhöht sich das Bußgeld auf 120 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
M. Dillmann

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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