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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Trunkenheitsfahrt

Landau (ots)

In der Nacht auf Sonntag (19.04.2026, gegen 01 Uhr) kontrollierten Polizeikräfte einen 34-jährigen Autofahrer, da dieser mit seinem Auto in der Hainbachstraße kurzzeitig auf die Gegenfahrspur geriet. Die Beamten bemerkten bei der Kontrolle Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Des Weiteren war der Fahrer in seinen Handlungen deutlich verzögert. Dem 34-Jährigen wurde in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer sei es nicht gekommen. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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