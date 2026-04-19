PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Festnahme nach Fahrraddiebstahl - Eigentümer gesucht

Wörth am Rhein (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde gegen 02:15 Uhr von einem aufmerksamen Zeugen gemeldet, dass zwei Jugendliche soeben zwei zuvor abgeschlossene Fahrräder am Bahnhof in Wörth geklaut hätten. Nachdem der 43-jährige Zeuge die Jugendlichen ansprach, flüchteten diese mit den Fahrrädern. Die beiden Jugendlichen im Alter von 17 und 18 Jahren konnten im Nahbereich festgestellt und festgenommen werden. Die Fahrräder wurden sichergestellt. Es handelt sich um ein Trekkingrad der Marke Licorne in schwarz und ein Trekkingrad der Marke Stevens in schwarz mit Flaschenhalterung und Satteltasche. Eigentümer der Fahrräder konnten bislang nicht ermittelt werden. Die Eigentümer werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter 07271/9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Baier, PK'in

Telefon: 07271/9221-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 19.04.2026 – 08:21

    POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle

    Neuburg am Rhein (ots) - Am gestrigen Vormittag wurde zwischen 10:30 Uhr bis 11:15 Uhr in der Hauptstraße in Neuburg am Rhein eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Hierbei waren vier Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Die Fahrzeugführer wurden entsprechend verwarnt. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 44 km/h bei erlaubten 30 km/h. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth am ...

    mehr
  • 19.04.2026 – 07:31

    POL-PDLD: Fahrradunfall, Einsatz eines Rettungshubschraubers

    Hördt (ots) - Ein 41-jähriger Fahrradfahrer aus dem Raum Karlsruhe ist bei einem Unfall verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte er ohne Fremdeinwirkung mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw und stürzte. Der Mann erlitt unter anderem eine Platzwunde am Hinterkopf sowie Schürfwunden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er konnte sich nicht an den Unfallhergang erinnern. Zur medizinischen ...

    mehr
  • 18.04.2026 – 09:02

    POL-PDLD: Landau - Trunkenheitsfahrt

    Landau (ots) - Am Freitagabend (17.04.2026 gegen 21 Uhr) kontrollierten Polizeikräfte einen 52-jährigen Autofahrer, da dieser sein Auto mit einer illegalen Beleuchtungseinrichtung ausgestattet hatte. Die Beamten bemerkten bei der Kontrolle drogentypische Verhaltensmuster bei dem Fahrer. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf Amphetamin. Dem 52-Jährigen wurde in einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren