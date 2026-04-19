Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Festnahme nach Fahrraddiebstahl - Eigentümer gesucht

Wörth am Rhein (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde gegen 02:15 Uhr von einem aufmerksamen Zeugen gemeldet, dass zwei Jugendliche soeben zwei zuvor abgeschlossene Fahrräder am Bahnhof in Wörth geklaut hätten. Nachdem der 43-jährige Zeuge die Jugendlichen ansprach, flüchteten diese mit den Fahrrädern. Die beiden Jugendlichen im Alter von 17 und 18 Jahren konnten im Nahbereich festgestellt und festgenommen werden. Die Fahrräder wurden sichergestellt. Es handelt sich um ein Trekkingrad der Marke Licorne in schwarz und ein Trekkingrad der Marke Stevens in schwarz mit Flaschenhalterung und Satteltasche. Eigentümer der Fahrräder konnten bislang nicht ermittelt werden. Die Eigentümer werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter 07271/9221-0 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

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