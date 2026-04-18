Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Trunkenheitsfahrt

Landau (ots)

Am Freitagabend (17.04.2026 gegen 21 Uhr) kontrollierten Polizeikräfte einen 52-jährigen Autofahrer, da dieser sein Auto mit einer illegalen Beleuchtungseinrichtung ausgestattet hatte. Die Beamten bemerkten bei der Kontrolle drogentypische Verhaltensmuster bei dem Fahrer. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf Amphetamin. Dem 52-Jährigen wurde in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen den unter Amphetamin stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen. Des Weiteren erlosch die Betriebserlaubnis seines PKWs.

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