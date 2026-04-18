POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen in Offenbach
Landau (ots)
Am Morgen des 17.04.2026 zwischen 10 Uhr und 11 Uhr führte die Polizeiinspektion Landau Geschwindigkeitskontrollen in der Germersheimer Straße durch. Ziel der Kontrollmaßnahmen war die Stärkung der dortigen Verkehrssicherheit. Bei den Kontrollen erfassten die Polizeikräfte bei erlaubten 50 km/h insgesamt acht Geschwindigkeitsverstöße. Der Spitzenreiter lag hierbei bei 72 km/h. Des Weiteren wurde ein Verkehrsteilnehmer ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt. Die Fahrzeugführer erwartet nun ein entsprechendes Bußgeld.
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