POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen in Offenbach

Germersheim (ots) - Am 17.04.2026 kam gegen 17:00 Uhr im Bereich der Gottfried-Tulla-Straße ein alkoholisierter Fahrradfahrer zu Fall. Die Polizei traf den 88 Jahre alten Mann vor Ort am Boden liegend an - neben ihm befand sich eine nahezu leere Schnapsflasche. Der Sturz dürfte auf seine Alkoholisierung zurückzuführen sein. Der Mann wurde leichtverletzt vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ihm ...

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