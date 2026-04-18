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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen in Offenbach

Landau (ots)

Am Morgen des 17.04.2026 zwischen 10 Uhr und 11 Uhr führte die Polizeiinspektion Landau Geschwindigkeitskontrollen in der Germersheimer Straße durch. Ziel der Kontrollmaßnahmen war die Stärkung der dortigen Verkehrssicherheit. Bei den Kontrollen erfassten die Polizeikräfte bei erlaubten 50 km/h insgesamt acht Geschwindigkeitsverstöße. Der Spitzenreiter lag hierbei bei 72 km/h. Des Weiteren wurde ein Verkehrsteilnehmer ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt. Die Fahrzeugführer erwartet nun ein entsprechendes Bußgeld.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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