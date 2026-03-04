PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (206) Brand eines Reisebusses

Erlangen (ots)

Am Mittwochnachmittag (04.03.2026) geriet in Erlangen ein Reisebus in Brand. Glücklicherweise kamen dabei keine Personen zu Schaden.

Ein Zeuge teilte gegen 15:40 Uhr der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit, dass auf einem Betriebsgelände in der Hilpertstraße ein Omnibus brenne. Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt vor Ort eintrafen, stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand. Während die Kameraden der Feuerwehr Erlangen mit den Löschmaßnahmen begannen, sperrten die Polizisten die umliegenden Straßen für den Fahrverkehr.

Die Einsatzkräfte konnten die Flammen zügig löschen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Feststellung der genauen Brandursache ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

