Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (206) Brand eines Reisebusses
Erlangen (ots)
Am Mittwochnachmittag (04.03.2026) geriet in Erlangen ein Reisebus in Brand. Glücklicherweise kamen dabei keine Personen zu Schaden.
Ein Zeuge teilte gegen 15:40 Uhr der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit, dass auf einem Betriebsgelände in der Hilpertstraße ein Omnibus brenne. Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt vor Ort eintrafen, stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand. Während die Kameraden der Feuerwehr Erlangen mit den Löschmaßnahmen begannen, sperrten die Polizisten die umliegenden Straßen für den Fahrverkehr.
Die Einsatzkräfte konnten die Flammen zügig löschen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Feststellung der genauen Brandursache ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.
Erstellt durch: Christian Seiler
