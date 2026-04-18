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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Fahren ohne Fahrerlaubnis

POL-PDLD: Edesheim - Fahren ohne Fahrerlaubnis
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Edesheim (ots)

Am Freitagmittag wurde der Polizeiinspektion Edenkoben von einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin mitgeteilt, dass ein Kleinkraftrad mit einem Versicherungskennzeichen mit etwa 80 km/h auf einer Landstraße nahe Edesheim unterwegs sei. Für Kleinkrafträder gilt eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 45km/h. Der 16-jährige Fahrer aus dem Landkreis Südliche Weinstraße konnte durch die Beamten an der Halteranschrift angetroffen werden. Sein Kleinkraftrad wurde für die weiteren Ermittlungen sichergestellt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
A. Braun

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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