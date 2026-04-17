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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Berauscht auf dem E-Bike unterwegs

Bad Bergzabern (ots)

Am heutigen Tag wurde kurz nach halb 12 ein E-Bike-Fahrer in der Poststraße kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Cannabisprodukten stand, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Den 54-Jährigen erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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