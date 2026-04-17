Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Oberhausen/B427 - Geschwindigkeitskontrolle

Oberhausen (ots)

Im Zeitraum 08:30-10:15h wurde am heutigen Tag die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70km/h auf der B427 vor Oberhausen des aus Bad Bergzabern kommenden Verkehrs überwacht. Bei circa 300 gemessenen Fahrzeugen ergaben sich 15 Geschwindigkeitsverstöße. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 90km/h. Zudem wurden bei einem Fahrzeug Mängel an den lichttechnischen Einrichtungen festgestellt und zwei Fahrzeugführer hatten ihren Führerschein nicht mitgeführt.

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