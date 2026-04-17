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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Oberotterbach - Geschwindigkeitskontrolle in der Weinstraße

Oberotterbach (ots)

Am heutigen Freitag wurde zwischen 11:15 und 12:00 Uhr durch die Polizeiinspektion Bad Bergzabern die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf der B38 (Weinstraße) in Oberotterbach überwacht. Bei erlaubten 30 km/h fuhren von circa 100 gemessenen Fahrzeugen fünf zu schnell. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 45km/h. Zudem wurde ein Gurtverstoß festgestellt und ein Fahrzeugführer hatte seinen Führerschein nicht mitgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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