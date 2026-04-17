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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Fälschungsmerkale bei Führerschein erkannt

Herxheim (ots)

Am 16.04.2026 wurde gegen 17:20 Uhr ein 51-jähriger Pkw-Fahrer in der Holzgasse in Herxheim einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er während der Fahrt nicht angeschnallt war. Der Mann legte den kontrollierenden Beamten einen slowenischen Führerschein vor. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass für den Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorliegt. Zudem konnten an dem vorgelegten Dokument mehrere Fälschungsmerkmale erkannt werden. Der Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrer wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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