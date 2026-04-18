Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkoholisiert mit dem Fahrrad gestürzt

Germersheim (ots)

Am 17.04.2026 kam gegen 17:00 Uhr im Bereich der Gottfried-Tulla-Straße ein alkoholisierter Fahrradfahrer zu Fall. Die Polizei traf den 88 Jahre alten Mann vor Ort am Boden liegend an - neben ihm befand sich eine nahezu leere Schnapsflasche. Der Sturz dürfte auf seine Alkoholisierung zurückzuführen sein. Der Mann wurde leichtverletzt vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ihm wurde zudem eine Blutprobe entnommen. Am Pedelec entstand Sachschaden.

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