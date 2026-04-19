POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle
Neuburg am Rhein (ots)
Am gestrigen Vormittag wurde zwischen 10:30 Uhr bis 11:15 Uhr in der Hauptstraße in Neuburg am Rhein eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Hierbei waren vier Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Die Fahrzeugführer wurden entsprechend verwarnt. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 44 km/h bei erlaubten 30 km/h.
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