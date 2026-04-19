POL-PDLD: Landau - Fahren ohne Fahrerlaubnis
Landau (ots)
Am Samstagnachmittag (18.04.2026, gegen 15:30 Uhr) unterzogen Polizeikräfte einen 34-jährigen Autofahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte der 34-Jährige den Polizeikräften keinen Führerschein aushändigen. Eine Überprüfung des 34-Jährigen ergab, dass sich dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis befindet. Somit war die Fahrt für den 34-Jährigen beendet. Des Weiteren wird gegen diesen ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.
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