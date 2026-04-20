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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Oberotterbach - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Oberotterbach (ots)

Am gestrigen Sonntag wurde auf der K25 zwischen Oberotterbach und Niederotterbach der Fahrer eines Leichtkraftrades kontrolliert. Da er nicht im Besitz der für sein Fahrzeug erforderlichen Fahrerlaubnisklasse A1 war, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Den Beschuldigten erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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