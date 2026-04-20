POL-PDLD: Oberotterbach - Fahren ohne Fahrerlaubnis
Oberotterbach (ots)
Am gestrigen Sonntag wurde auf der K25 zwischen Oberotterbach und Niederotterbach der Fahrer eines Leichtkraftrades kontrolliert. Da er nicht im Besitz der für sein Fahrzeug erforderlichen Fahrerlaubnisklasse A1 war, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Den Beschuldigten erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.
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