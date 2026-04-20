POL-PDLD: Oberotterbach - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Landau (ots) - In der Nacht auf Sonntag (19.04.2026, gegen 01 Uhr) kontrollierten Polizeikräfte einen 34-jährigen Autofahrer, da dieser mit seinem Auto in der Hainbachstraße kurzzeitig auf die Gegenfahrspur geriet. Die Beamten bemerkten bei der Kontrolle Alkoholgeruch bei dem Fahrer. Des Weiteren war der Fahrer in seinen Handlungen deutlich verzögert. Dem 34-Jährigen wurde in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe ...

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