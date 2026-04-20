Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Geschwindigkeitskontrollen an der Bundesstraße 9

Wörth am Rhein (ots)

Am Sonntag wurden zwei Geschwindigkeitsmessungen in dem Zeitraum von 10:30 Uhr bis 11:20 Uhr und von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr an der Bundesstraße 9, in Fahrtrichtung Frankreich, in Höhe Langenberg, durchgeführt. Bei den Kontrollen wurden insgesamt 180 Fahrzeuge gemessen. Hiervon waren 29 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde mit einer Höchstgeschwindigkeit von 105 km/h gemessen. Neben den Geschwindigkeitsverstößen war ein Verkehrsteilnehmer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs und ein 36-jähriger Verkehrsteilnehmer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die beiden Fahrzeugführer müssen sich jeweils wegen eines Strafverfahrens verantworten.

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