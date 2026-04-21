Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Impflingen - Als Kriminalbeamter ausgegeben

Impflingen (ots)

Am 20.04.2026 klingelte gegen 18:36 Uhr eine unbekannte Person an einem Haus in der Rohrbacher Straße in Impflingen. Da niemand zu Hause war, wurde die Türklingel auf eine Mailbox weitergeleitet. Auf dieser Mailbox hinterließ die Person eine Nachricht, in der sie sich fälschlicherweise als Kriminalbeamter der Polizei Landau ausgab. Die Polizei hat daraufhin ein Strafverfahren eingeleitet und Ermittlungen aufgenommen

Entsprechende Hinweise zur Thematik "Betrug durch falsche Polizisten" können hier eingesehen werden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

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