Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, den 04.05.2026, befuhr eine 32-jährige PKW-Führerin aus Cloppenburg gegen 18:20 Uhr die Abfahrt Nord der Ortsumgehung aus Richtung Löningen kommend und beabsichtigte an der Einmündung zur Friesoyther Straße nach links in Fahrtrichtung Friesoythe abzubiegen. Hierbei übersah sie eine von rechts kommende und vorfahrtberechtigte 28-jährige PKW-Führerin aus Cloppenburg, die ihrerseits auf die Auffahrt zur Ortsumgehung abbiegen wollte. Infolge des Zusammenstoßes wurde die 28-Jährige leicht verletzt. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 9000,- EUR geschätzt.

Löningen - PKW-Führer unter dem Einfluss von Kokain

Am Montag, den 04.05.2026, hielt eine Streifenwagenbesatzung gegen 07:05 Uhr einen 27-jährigen PKW-Führer aus den Niederlanden in der Bremer Straße zwecks einer Verkehrskontrolle an. Hierbei stellte sich im Rahmen eines Vortests eine Beeinflussung durch Kokain heraus. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt.

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