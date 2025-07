Polizei Mettmann

POL-ME: Kia Stinger entwendet - die Polizei ermittelt - 2507037

Heiligenhaus (ots)

In der Zeit von Freitagabend, 4. Juli 2025, bis Montagmorgen, 7. Juli 2025, wurde ein Kia Stinger in Heiligenhaus entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Der Nutzer eines weißen Kia Stinger hatte sein sechs Jahre altes Coupé am Freitagabend gegen 21 Uhr auf der Lessingstraße in Höhe der Hausnummer 11 abgestellt. Am Montagmorgen stellte er gegen 6:45 Uhr den Diebstahl des Autos fest und alarmierte folgerichtig die Polizei.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten erste Such- und Ermittlungsmaßnahme nach dem Coupé mit Mettmanner Städtekennung (ME-) ein, die jedoch bisher leider zu keinem Erfolg führten.

Wie der Kia gestohlen werden konnte, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Der Wert des Wagens wird mit 30.000 Euro angegeben.

Aktuell liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf die Täterinnen oder Täter und den Verbleib des gestohlenen Kia Stinger vor. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und das Auto zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Autos und Angaben zum aktuellen Standort des gesuchten weißen Kia nimmt die Polizei Heiligenhaus unter 02056 9312-6150 jederzeit entgegen.

