Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Diebstahl aus einer Praxis

Ein unbekannter Täter betrat am Mittwoch, den 04.05.2026, zwischen 15:40 Uhr und 15:45 Uhr, den Flur einer unverschlossenen Praxis am Berliner Ring. Hier entwendete er aus einem Schrank Bargeld und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Bakum - Viehtransporter kippt um / Vollsperrung der Essener Straße

Am Montag, den 04.05.2026, befuhr ein 35-jähriger LKW-Fahrer aus Isselburg die Essener Straße von Bakum in Richtung Hausstette. Gegen 06:40 Uhr kam er bisherigen Ermittlungen nach aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Anhänger des Gespanns kippte auf die Seite. Die geladenen Kälber wurden im Anschluss auf einen anderen LKW verladen, zwei Tiere kamen bei dem Verkehrsunfall ums Leben. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die Essener Straße zwischen Bakum und Hausstette voll gesperrt werden. Der Anhänger wurde unter Zuhilfenahme eines Krans aus dem Graben gezogen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebe räumen Kiosk leer

In der Zeit von Sonntag, den 03.05.2026 (17:15 Uhr) bis Montag, den 04.05.2026 (10:00 Uhr), verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk des Naturbades an der Schulstraße und entwendeten sämtliche Nahrungsmittel aus diesem. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Vechta - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit von Samstag, den 02.05.2026 (11:30 Uhr) bis Montag, den 04.05.2026 (20:00 Uhr), schlugen unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Theodor-Heuss-Straße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach derzeitigem Stand konnte keines erlangt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Ladendieb flüchtet erfolglos mit PKW / Keinen Führerschein und unter Drogen

Am Montag, den 04.05.2026, kam es gegen 16:10 Uhr zu einem Ladendiebstahl bei einem Verbrauchermarkt an der Hauptstraße in Langförden. Der Täter floh im Anschluss mit einem PKW. Im Rahmen der Fahndung konnte der PKW angetroffen und angehalten werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 28-jährige Fahrzeugführer aus Großenkneten nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Kokain stand. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Zudem wurden diverse Straf- und Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Ein weiteres Verfahren wurde gegen die Fahrzeughalterin aus Bremen eingeleitet, die es zuließ, dass eine Person ohne Fahrerlaubnis den PKW im öffentlichen Verkehrsraum bewegt.

Vechta - Transporter zerkratzt

Im Zeitraum von Donnerstag, den 30.04.2026 (17:00 Uhr) bis Montag, den 04.05.2026 (12:30 Uhr), zerkratzten unbekannte Täter einen in einer Parkbucht der Osloer Straße abgestellten VW Crafter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Damme - PV-Anlagen und PKW beschädigt / Nachbarschaft betroffen

Zu einer ungewöhnlichen Häufung von Sachbeschädigungsdelikten ist es im Zeitraum von Anfang 2025 bis Anfang Mai 2026 gekommen. So berichten mehrere Anwohner der Straße Lauland in Damme / Rüschendorf, dass ihre PV- und Solarthermieanlagen durch kleine metallische Geschosse, darunter kleinere Muttern, beschädigt wurden. In einem Fall wurde auch ein PKW durch umherfliegende Metallgegenstände beschädigt. Der bislang festgestellte Schaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag beziffert. Ersten Ermittlungen nach könnten die aufgefundenen Metallteile beispielsweise mit einer Zwille verschossen worden sein. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Visbek - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, den 04.05.2026, wurde eine 42-jährige PKW-Führerin aus Visbek am Bremer Tor gegen 11:55 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich bei der Fahrzeugführerin eine Beeinflussung durch Alkohol heraus (2,06 Promille). Zudem war die Visbekerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

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