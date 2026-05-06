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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vecht

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Dieseldiebstahl

Unbekannte Täter begaben sich im Zeitraum von Donnerstag, den 30.04.2026 (14:00 Uhr) bis Dienstag, den 05.05.2026 (08:30 Uhr) auf ein Feld an der Bünner Ringstraße und entwendeten aus einem dort abgestellten Bagger geringe Mengen an Diesel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443/9774921 entgegen.

Dinklage - Diebstahl von Kabelabschnitten

Am Sonntag, den 03.05.2026, in der Zeit von 02:00 Uhr bis 04:15 Uhr drangen mindestens zwei unbekannte Täter auf das Gelände einer Firma am Industriering ein und entwendeten aus dort abgestellten Containern Kabelabschnitte. Sachdienlich Hinweise, auch zu verdächtigen PKW, können der Polizei in Dinklage unter 04443/9774922 mitgeteilt werden.

Dinklage - PKW in Brand gesetzt

Am Dienstag, den 05.05.2026, brannte gegen 23:45 Uhr ein PKW auf einem Parkstreifen des Schützenweges, welcher zuvor durch einen unbekannten Fahrzeugführer in eine Hecke und einen Zaun manövriert wurde. Zeugen konnten in diesem Zusammenhang drei männliche Personen beobachten, welche sich zuvor am PKW aufgehalten, dann jedoch in unbekannte Richtung begeben haben. Derzeit liegt die Vermutung nahe, dass der PKW - ein grauer Fiat Punto - bewusst angezündet wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Dinklage löschte den Brand. Der PKW wurde vollständig zerstört und abgeschleppt. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen. Weitere sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang können der Polizei in Vechta unter 04441/9430 mitgeteilt werden.

Lohne - E-Scooter aus Garage entwendet

In der Zeit von Sonntag, den 03.05.2026 (23:30 Uhr) bis Montag, den 04.05.2026 (11:00 Uhr) entwendeten unbekannte Täter einen E-Scooter samt Ladegerät aus einer geöffneten Garage in der von-Stauffenberg-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Goldenstedt - Schmorbrand im Sicherungskasten

Am Dienstag, den 05.05.2026, rückte die Freiwillige Feuerwehr Goldenstedt gegen 14:15 Uhr zu einer gemeldeten Rauchentwicklung in eine Mensa am Sankt-Florian-Weg aus. Die Rauchentwicklung war ersten Erkenntnissen nach auf einen Schmorbrand in einem Sicherungskasten zurückzuführen. Grund für den Schmorbrand könnte Regenwasser gewesen sein, welches infolge von Bauarbeiten in das Gebäude eingedrungen ist.

Goldenstedt - Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwoch, den 06.05.2026, wurde ein 37-jähriger PKW-Führer aus Goldenstedt gegen 00:35 Uhr einer Verkehrskontrolle im Schlehdornweg unterzogen. Hierbei stellte sich eine Alkoholbeeinflussung beim Fahrzeugführer heraus (2,90 Promille). Zudem konnte der 37-Jährige keine Fahrerlaubnis vorweisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ein Blutprobenentnahme wurde angeordnet.

Damme - Fahrradfahrer stürzt / PKW entfernt sich unerlaubt

Am Montag, den 04.05.2026, befuhr ein unbekannter PKW-Führer gegen 18:00 Uhr die Vördener Straße und beabsichtigte nach rechts in die Neuenwalder Straße abzubiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 28-Jährigen Rennradfahrer aus Neuenkirchen-Vörden. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Rennradfahrer aus und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der PKW-Führer, der vermutlich in einem Ford unterwegs war, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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