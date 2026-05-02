Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 56-Jähriger nach Auseinandersetzung auf Parkplatz in Polizeigewahrsam

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 1. Mai, ist es gegen 13.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäfts an der Lürriper Straße zu einem Polizeieinsatz gekommen. Dort fand zu diesem Zeitpunkt ein Flohmarkt statt.

Nach ersten Erkenntnissen war es im Bereich der Zufahrt zu dem Parkplatz zunächst beinahe zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Kinderwagen gekommen. In der Folge entwickelte sich ein Streit zwischen mehreren Personen.

Ein 56-jähriger Mann soll sich dabei zunächst entfernt haben und kurz darauf mit einem Messer zurückgekehrt sein. Damit soll er eine Personengruppe bedroht und versucht haben, einen 27-Jährigen anzugreifen. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Handgemenge zwischen mehreren Beteiligten.

Alarmierte Polizeibeamte trafen den 56-Jährigen noch vor Ort an und überwältigten ihn ohne Widerstand. Verletzt wurde niemand.

Der 56-Jährige wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Auf richterliche Anordnung blieb er dort bis zum Abend. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie ermittelt wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung. Gegenstand der weiteren Ermittlungen ist unter anderem der genaue Ablauf des Geschehens sowie die Beteiligung einzelner Personen.

Hinweis der Polizei: In sozialen Netzwerken kursieren Videos zu diesem und anderen Einsätzen. Die Polizei versteht das Interesse und Informationsbedürfnis der Bevölkerung bei zunächst unübersichtlichen Lagen. Gleichzeitig bittet sie darum, Videos solcher Einsätze nicht ungeprüft weiterzuverbreiten. Dies kann Persönlichkeitsrechte verletzen und laufende Ermittlungen beeinträchtigen - beispielsweise ist in einem Video zu diesem Fall ein Polizeibeamter zu sehen, der ein Messer sichert. Es handelt sich hierbei nicht um die mutmaßliche Tatwaffe, sondern um ein Gemüsemesser, das aus Sicherheitsgründen aus dem unmittelbaren Bereich des Geschehens entfernt wurde. Es gehört dem Betreiber eines Obststandes, der es bei Einsatzende zurückerhielt. (et)

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