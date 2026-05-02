Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Motorradfahrer schwer verletzt | Auffahrunfall auf der Rheindahlener Straße

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 1. Mai, kam es auf der Rheindahlener Straße in Wickrath zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Gegen 20.20 Uhr befuhr der 29-Jährige mit seinem Kraftrad die Rheindahlener Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er im weiteren Verlauf auf das Auto eines 67-Jährigen auf, der zuvor auf der Straße gehalten hatte. Bei dem Sturz verletzte sich der Motorradfahrer schwer. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 67-Jährige blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Straße. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. (lh)

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