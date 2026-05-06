Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - E-Scooter aus dem Verkehr gezogen Erneut haben Beamte einen E-Scooter aus dem Verkehr gezogen. In diesem Fall wurde ein 12-jähriger Junge gegen 11:40 Uhr auf einem E-Scooter auf der Hauptstraße in Garrel angehalten. Der E-Scooter war nicht versichert. Zudem konnte im Rahmen der Überprüfung festgestellt werden, dass das Fahrzeug ...

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