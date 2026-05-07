Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Einbruch in Verbrauchermarkt / Täter festgenommen Am Dienstag, den 05.05.2026, alarmierten Anwohner der Münsterstraße gegen 23:55 Uhr die Polizei und teilten mit, dass soeben in einen Verbrauchermarkt an der Münsterstraße eingebrochen worden sei. Eintreffende Einsatzkräfte konnten in der Folge neben der optischen und akustischen Alarmanlage eine zerstörte Glasscheibe auf der ...

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