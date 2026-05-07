PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Derzeit liegen keine presserelevanten Informationen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 07.05.2026 – 11:20

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen (Oldb) - Einbruch in KFZ-Werkstatt Am Mittwoch, den 06.05.2026, zerstörte ein unbekannter Täter gegen 01:00 Uhr die verglaste Eingangstür einer KFZ-Werkstatt an der Langen Straße und entwendete aus den Räumlichkeiten einen Tresor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen. Löningen - ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 15:23

    POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Einbruch in Verbrauchermarkt / Täter festgenommen Am Dienstag, den 05.05.2026, alarmierten Anwohner der Münsterstraße gegen 23:55 Uhr die Polizei und teilten mit, dass soeben in einen Verbrauchermarkt an der Münsterstraße eingebrochen worden sei. Eintreffende Einsatzkräfte konnten in der Folge neben der optischen und akustischen Alarmanlage eine zerstörte Glasscheibe auf der ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 14:58

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vecht

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - Dieseldiebstahl Unbekannte Täter begaben sich im Zeitraum von Donnerstag, den 30.04.2026 (14:00 Uhr) bis Dienstag, den 05.05.2026 (08:30 Uhr) auf ein Feld an der Bünner Ringstraße und entwendeten aus einem dort abgestellten Bagger geringe Mengen an Diesel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443/9774921 entgegen. Dinklage - Diebstahl von Kabelabschnitten Am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren