Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Räuberischer Diebstahl in Verbrauchermarkt

Am Mittwoch, den 06.05.2026, kam es gegen 18:55 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl zum Nachteil eines Verbrauchermarktes an der Visbeker Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen steckte sich der unbekannte Täter ein Ladekabel im Kassenbereich in die Jacke und passierte ohne Zahlung den Kassenbereich. Als ein 21-jähriger Mitarbeiter des Marktes den Mann zur Rede stellte, kam es zu einem Handgemenge. Hierbei konnte dem Täter die Jacke und das Diebesgut entnommen werden. Der Täter rannte auf den Parkplatz und setzte seine Flucht in einem schwarzen Audi A 3 mit polnischer Zulassung in Fahrtrichtung Visbek fort. Personen wurden bei dem Handgemenge nicht verletzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Visbek - Versuchter Einbruch in Firma

Im Zeitraum von Montag, den 27.04.2026 (16:00 Uhr) bis Dienstag, den 05.05.2026 (09:00 Uhr), versuchten unbekannte Täter gewaltsam die Tür einer Lagerhalle einer Firma am Visbeker Damm aufzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb es beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Vechta - Diebstahl einer Geldkassette

Am Montag, den 04.05.2026, betrat gegen 15:10 Uhr ein unbekannter Täter eine Praxis für Physiotherapie an der Straße Buddenkämpe. Unter einem Vorwand gelang es dem Mann, einen unbeobachteten Moment auszunutzen und eine Geldkassette im Anmeldebereich zu entwenden. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 30 Jahre

- Ca. 180 cm - Normale Statur - Kurze, schwarze Haare, vorne hochstehend - Kein Bartträger - Schwarze Bekleidung - Auffällige Zahnlücke Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Holdorf - Essen auf Herd vergessen / Rauchentwicklung

Am Mittwoch, den 06.05.2026, kam es gegen 15:45 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung an der Drosselstraße. Die Freiwillige Feuerwehr Holdorf fand die Ursache in Form eines vergessenen Essens auf dem Herd. Die Wohnung wurde in der Folge belüftet, es kam zu keinem Brand- oder Personenschaden.

Holdorf - Anhänger beschädigt

Im Zeitraum von Donnerstag, den 30.04.2026 bis Sonntag, den 03.05.2026 wurde ein land- und forstwirtschaftlicher Anhänger auf einem Grundstück an der Straße Osterort beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Steinfeld - Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwoch, den 06.05.2026, wurde eine 22-jährige PKW-Führerin aus Steinfeld gegen 23:38 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor fiel sie durch eine unsichere Fahrweise in Form von Schlangenlinien auf und reagierte zudem nicht auf optische und akustische Anhaltesignale. Bei der Kontrolle stellte sich eine Beeinflussung durch Alkohol bei der Steinfelderin heraus (1,00 Promille). Es folgten eine Blutprobenentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Auffahrunfall mit vier beteiligten PKW / Eine Person leicht verletzt

Am Mittwoch, den 06.05.2026, kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Oldenburger Straße / Ecke am Gastland. Vier Fahrzeuge befuhren hintereinander die Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Vechta. Aufgrund einer rot-zeigenden Ampel hielten drei Fahrzeuge verkehrsbedingt an. Ein nachfolgender 19-jähriger Transporterfahrer aus Großenkneten erkannte die Situation zu spät und schob alle Fahrzeuge aufeinander. Der Beifahrer eines beteiligten Fahrzeuges, ein 32-jähriger Mann aus Großenkneten, wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Damme - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Mittwoch, den 06.05.2026, befuhr eine 61-jährige PKW-Führerin aus Damme gegen 14:00 Uhr die Wiesenstraße. Im Verlauf beabsichtigte sie auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes nach links abzubiegen. Hierbei wechselte sie die Fahrspur, übersah jedoch den PKW einer 61-jährigen PKW-Führerin aus Lohne, welche sich bereits auf dem Linksabbiegerstreifen eingeordnet hatte. Im Zuge der Kollision wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf ca. 13000,- EUR geschätzt.

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