Cloppenburg/Vechta (ots) - Goldenstedt - Räuberischer Diebstahl in Verbrauchermarkt Am Mittwoch, den 06.05.2026, kam es gegen 18:55 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl zum Nachteil eines Verbrauchermarktes an der Visbeker Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen steckte sich der unbekannte Täter ein Ladekabel im Kassenbereich in die Jacke und passierte ohne Zahlung den Kassenbereich. Als ein 21-jähriger Mitarbeiter des ...

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