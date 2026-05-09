POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 08.05./09.05.2026

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Taschendiebstahl in Verbrauchermarkt Am Donnerstag, den 07.05.2026, entwendeten unbekannte Täter eine Geldbörse aus der Jackentasche eines 84-jährigen Mannes aus Lohne. Dieser kaufte zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Lindenstraße ein und stellte beim Bezahlen an der Kasse das Fehlen seiner Geldbörse fest. Der Lohner verhielt sich im Anschluss richtig ...

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