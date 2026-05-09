PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 08.05./09.05.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Es liegen aktuell keine Meldungen vor

Rückfragen bitte an:

PK Friesoythe

Telefon: 04491/9339-0

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 11:37

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Taschendiebstahl in Verbrauchermarkt Am Donnerstag, den 07.05.2026, entwendeten unbekannte Täter eine Geldbörse aus der Jackentasche eines 84-jährigen Mannes aus Lohne. Dieser kaufte zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Lindenstraße ein und stellte beim Bezahlen an der Kasse das Fehlen seiner Geldbörse fest. Der Lohner verhielt sich im Anschluss richtig ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 11:36

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Derzeit liegen keine presserelevanten Informationen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POK Christoph Schomaker Telefon: 04471/1860-104 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 11:35

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Einbruch in Doppelgarage Bereits am Samstag, den 02.05.2026, im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Doppelgarage eines Einfamilienhauses an der Alten Heerstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren