Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Old.) - Vermisste 76-jährige Frau ist wohlauf / Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Die seit dem gestrigen Abende als vermisst gemeldete 76-jährige Frau aus Essen (Old.) konnte nach Hinweisen aus der Bevölkerung wohlbehalten angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung kann daher zurückgenommen werden. Es wird um Löschung des Lichtbildes sowie der personenbezogenen Daten (Personalien / Kennzeichen) gebeten.

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