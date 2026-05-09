Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Cloppenburg/Vechta (ots)
Essen (Old.) - Vermisste 76-jährige Frau ist wohlauf / Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Die seit dem gestrigen Abende als vermisst gemeldete 76-jährige Frau aus Essen (Old.) konnte nach Hinweisen aus der Bevölkerung wohlbehalten angetroffen werden.
Die Öffentlichkeitsfahndung kann daher zurückgenommen werden. Es wird um Löschung des Lichtbildes sowie der personenbezogenen Daten (Personalien / Kennzeichen) gebeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
i.V. POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
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