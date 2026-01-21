Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Moisling Unfallgeschädigter gesucht

Lübeck (ots)

Am 16.01.2026 kam es vormittags zu einem Verkehrsunfall in der Niendorfer Straße in Moisling. Ein parkendes Fahrzeug war beim Vorbeifahren leicht beschädigt worden, der Halter hat sich bislang nicht gemeldet.

Ein 72-jähriger Lübecker befuhr am Freitag (16.01.2026) gegen 09.50 mit seinem Mercedes die Niendorfer Straße in Richtung Niendorf. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Mann nach rechts ausweichen und dabei touchierte er mit dem Außenspiegel seines Fahrzeuges ein dort am Fahrbahnrand abgestelltes Auto am Spiegel.

Der Fahrer des Mercedes einen Zettel mit seinen Daten an dem anderen Fahrzeug und setzte sich anschließend mit der Polizei in Verbindung.

Der Halter des beschädigten Fahrzeuges wird gebeten, sich unter der 0451/1310 bei der Polizei zwecks des Austausches der Personalien mit dem Unfallverursacher melden.

