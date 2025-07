Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250718-2: Einbrüche in Häuser - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Wertsachen entwendet

Die Polizei fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Donnerstag (17. Juli) in Häuser in Frechen und Bedburg sowie in der Nacht zu Freitag (18. Juli) in ein Haus in Hürth eingebrochen sein sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise zu den drei Fällen unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

In Frechen verschafften sich Einbrecher zwischen 13 Uhr und 19 Uhr Zutritt zu einem Haus im Bereich der Aachener Straße und der Overbeckstraße über die Terrassentür. Der oder die Unbekannten stahlen laut ersten Erkenntnissen Wertgegenstände, Geld und Parfüm.

Zwischen circa 16 Uhr und 16.45 Uhr sollen Täterinnen in eine Wohnung an der Heinsbergerstraße in Bedburg eingebrochen sein. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte drei Verdächtige. Eine von ihnen sei 30 bis 40 Jahre alt und 179 Zentimeter groß. Zwei weitere 16- bis 18-jährige Verdächtige seien 160 Zentimeter groß gewesen. Alle Frauen sollen schwarze Haare gehabt und zur Tatzeit graue T-Shirts und lange dunkle Hosen getragen haben. Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten die Unbekannten Geld und Wertsachen.

Gegen 3 Uhr sollen Unbekannte in ein Haus an der Bachemer Straße in Gleuel eingebrochen sein. Alarmierte Polizisten fuhren zum Tatort und umstellten zunächst das Gebäude. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten fest, dass Unbekannte die Terrassentür des Hauses aufgebrochen hatten. Ob die Täter Beute machten, ist Bestandteil der Ermittlungen.

In allen Fällen sicherten Beamte Spuren an den Tatorten und fertigen Strafanzeigen. (sc)

