POL-HL: Neustadt/Ostholstein Polizei sucht Zeugen nach Raub am Hafen

Am Sonntag (18.01.2026) soll nachts ein 49-jähriger Mann in Neustadt/Holstein im Bereich des Hafens von einer Personengruppe angegriffen worden sein. Der Mann zog sich nach eigenen Angaben leichte Verletzungen zu. Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Raubes aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Ein 49-jähriger Neustädter befand sich gegen Mitternacht am Sonntag (18.01.2026) mit dem Fahrrad auf dem Heimweg von einer Lokalität am Markt in Neustadt. In Höhe des Netzplatzes wäre der Mann von einem Unbekannten geschubst worden und wäre dann hingefallen. Der Neustädter hätte sich aufgerappelt und um sich geschlagen. Er wäre von zwei Personen an der Jacke gezerrt worden, dabei wäre von ihm Geld gefordert worden.

Der Neustädter hätte die Angreifer durch seine Gegenwehr schließlich vertreiben können und hätte dann die Polizei informiert.

Dem Zeugen zufolge hätten zwei der drei Tatverdächtigen einen Kapuzenpullover getragen und die Kapuze auf dem Kopf gehabt. Einer der Männer hätte eine auffallend glänzende Jacke getragen.

Die Kriminalpolizei in Neustadt ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Raubes und sucht nach Hinweisen auf das Tatgeschehen oder die Tatverdächtigen.

Personen, die am 18.01.2026 um Mitternacht herum im Bereich des Jungfernstieges und Netzplatzes Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der 04561/6150 bei der Polizei zu melden.

