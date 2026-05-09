Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten Personen Am 08.05.2026, gg. 15:19 Uhr kam es auf der Garreler Straße, Fahrtrichtung Varrelbusch, in Garrel zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und insgesamt 7 leicht verletzten Personen. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Molbergen und eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Garrel mussten verkehrsbedingt auf der Straße halten. Der 38-Jährige aus Emstek befuhr die Garreler Straße ebenfalls mit einem Pkw in Richtung Varrelbusch und erkannte die Situation zu spät. Durch den Zusammenstoß wurden die drei Pkw zusammengeschoben. Der Pkw des 28-jährigen aus Molbergen war mit 5 Personen besetzt. Alle Personen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 40.000 EUR. Molbergen - Verkehrsunfall Am 08.05.2016, gg. 17 Uhr kam es an der Cloppenburger Straße in Molbergen zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Cloppenburger befuhr mit einem Pedelec/ E-Bike den Radweg an der Cloppenburger Straße in Richtung Molbergen. Während ein 33-jähriger aus Cloppenburg mit seinem Pkw an der Einmündung Tannenstraße zur Cloppenburger Straße wartete, fuhr der Pedelec-Fahrer gegen den haltenden Pkw. Es stellte sich heraus, dass der 24-Jährige während der Fahrt mit dem Pedelec sein Smartphone benutzt hat und abgelenkt war. Am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von 2000 EUR. Am Pedelec entstand leichter Sachschaden. Gegen den Fahrer des Pedelecs wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Nutzung eines Smartphones während der Fahrt im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell