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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten Personen
Am 08.05.2026, gg. 15:19 Uhr kam es auf der Garreler Straße, 
Fahrtrichtung Varrelbusch, in Garrel zu einem Verkehrsunfall mit drei
beteiligten Pkw und insgesamt 7 leicht verletzten Personen.
Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Molbergen und eine 31-jährige 
Pkw-Fahrerin aus Garrel mussten verkehrsbedingt auf der Straße 
halten. Der 38-Jährige aus Emstek befuhr die Garreler Straße 
ebenfalls mit einem Pkw in Richtung Varrelbusch und erkannte die 
Situation zu spät. Durch den Zusammenstoß wurden die drei Pkw 
zusammengeschoben. Der Pkw des 28-jährigen aus Molbergen war mit 5 
Personen besetzt. Alle Personen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht 
verletzt.
Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 40.000 EUR.

Molbergen - Verkehrsunfall 
Am 08.05.2016, gg. 17 Uhr kam es an der Cloppenburger Straße in 
Molbergen zu einem Verkehrsunfall.
Ein 24-jähriger Cloppenburger befuhr mit einem Pedelec/ E-Bike den 
Radweg an der Cloppenburger Straße in Richtung Molbergen. 
Während ein 33-jähriger aus Cloppenburg mit seinem Pkw an der 
Einmündung Tannenstraße zur Cloppenburger Straße wartete, fuhr der 
Pedelec-Fahrer gegen den haltenden Pkw. 
Es stellte sich heraus, dass der 24-Jährige während der Fahrt mit dem
Pedelec sein Smartphone benutzt hat und abgelenkt war. 
Am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von 2000 EUR. Am Pedelec 
entstand leichter Sachschaden. 
Gegen den Fahrer des Pedelecs wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren
wegen der Nutzung eines Smartphones während der Fahrt im Zusammenhang
mit dem Verkehrsunfall eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Einsatz- und Streifendienst - PHK Boss
Telefon: 04471/1860-116
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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