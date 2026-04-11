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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verfolgungsfahrt - 19-Jähriger ohne Fahrerlaubnis gestoppt - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Freitag, den 10.04.2026, gegen 23:30 Uhr, kam es im Stadtgebiet von Papenburg zu einer Verfolgungsfahrt mit einem Kleinkraftrad. Ein 19-jähriger Fahrzeugführer war mit einem Roller im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs, ohne im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Zudem bestand für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz. Polizeibeamte wurden auf das Fahrzeug aufmerksam, da dieses ohne eingeschaltete Beleuchtung geführt wurde, und beabsichtigten daraufhin eine Verkehrskontrolle. Der Beschuldigte entzog sich dieser jedoch durch Flucht. Die anschließende Verfolgungsfahrt führte durch mehrere Straßen des Stadtgebiets, unter anderem über den Bereich Hauptkanal, den Vorplatz eines Schnellrestaurants sowie weiter in Richtung Dechant-Schütte-Straße und Bundesstraße 70. Trotz eingeschaltetem Blaulicht, Martinshorn und eindeutiger Haltesignale setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, missachtete dabei mehrere rote Ampeln sowie Verkehrszeichen. Im weiteren Verlauf flüchtete der 19-Jährige in den Bereich des Bokeler Volksparks, wo er sein Fahrzeug schließlich abstellte und zu Fuß weiterflüchtete. Nach kurzer Verfolgung konnte er durch die eingesetzten Beamten gestellt werden. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt kam es zudem zu einer möglichen Gefährdung eines bislang unbekannten Pkw-Fahrers, dessen Fahrzeugkennzeichenfragment mit "EL-CE" beschrieben werden kann. Der Fahrer sowie eine Beifahrerin (beide etwa 25 bis 30 Jahre alt) konnten bislang nicht identifiziert werden. Gegen den 19-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet insbesondere den genannten Pkw-Fahrer sowie weitere Zeugen, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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