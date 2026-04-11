Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Sögel - Diebstahl eines Kleinkraftrades - Polizei bittet um Hinweise
Sögel (ots)
Am Donnerstag, den 09.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr auf einem Parkplatz am Hermann-Möhlenkamp-Weg in Sögel zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein verriegeltes Kleinkraftrad der Marke Yamaha, das am Sportgelände bzw. Schwimmbad abgestellt war. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.
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