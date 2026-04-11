POL-EL: Sögel - Diebstahl eines Kleinkraftrades - Polizei bittet um Hinweise

Freren (ots) - Am Freitag, den 10.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Ostwier Straße in Freren. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus. Im Inneren entwendeten sie zwei Schlüssel. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

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