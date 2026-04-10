Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischem Diebstahl in Tankstelle - Polizei bittet um Hinweise

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Haren (ots)

Am 05.12.2025, gegen 16:45 Uhr, kam es in Haren in einer Tankstelle in der Rütenbrocker Hauptstraße zu einem räuberischen Diebstahl.

Insgesamt vier Männer betraten die Tankstelle. Zunächst lenkte einer der Täter die Mitarbeiterin an der Kasse durch ein Gespräch ab. In dieser Situation entwendeten zwei der Täter mehrere Stangen Zigaretten der Marke "Marlboro Crafted". Diese beiden Täter verließen den Verkaufsraum anschließend mit insgesamt drei Zigarettenstangen, ohne diese zu bezahlen. Kurz darauf betrat der Tankstellenbetreiber den Verkaufsraum und stellte fest, dass einer der beiden verbliebenen Täter eine Zigarettenstange unter seiner Jacke verborgen hatte. Als der Betreiber diesen Täter ansprach und die entwendete Ware an sich nahm, unterbrach der Täter, der zuvor das Kassenpersonal abgelenkt hatte, sein Gespräch und ging dazwischen. Es kam in der Folge zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen diesem Täter und dem Tankstellenbetreiber, sodass der andere Täter fliehen konnte. Als auch der letzte der vier Täter fliehen wollte, stellte sich der Tankstellenbetreiber ihm in den Weg, woraufhin er vom Täter zur Seite gestoßen wurde und somit ebenfalls fliehen konnte.

Glücklicherweise blieben die Mitarbeiterin und der Tankstellenbetreiber unverletzt. Alle vier Täter flohen in unbekannte Richtung mit insgesamt drei Zigarettenstangen im Wert von jeweils 80 Euro.

Während der Tat wurden die Täter videografiert. Die beiden bislang unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

Täterbeschreibung 1:

- schlank - südeuropäisch - braun/grüne Winterjacke - schwarz/rote Jogginghose - weiße Schuhe

Täterbeschreibung 2:

- schlank - südeuropäisch - graue Mütze - schwarze Jacke - schwarz/grüne Hose - schwarze Schuhe - schwarze Umhängetasche

Wer Hinweise zu diesen Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

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