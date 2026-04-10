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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Verkehrsunfall auf Parkplatz zwischen Aldi und Combi - Zeugen gesucht

Aschendorf (ots)

Am Dienstag, 7. März 2026, zwischen 18:30 Uhr und 18:56 Uhr, kam es auf dem Parkplatz zwischen Aldi und Combi an der Straße "An den Bleicherkolken" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen ordnungsgemäß abgestellten grauen Mercedes-Benz C180 vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es konnte eine Delle mit Kratzer an der Kofferraumklappe festgestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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