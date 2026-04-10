Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unklarer Unfallhergang nach Zusammenstoß zwischen Sattelzug und Pkw - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Gestern gegen 18:45 Uhr kam es auf dem Gildehauser Weg in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Pkw.

Ein 57-jähriger Fahrer eines Sattelzuges sowie ein 32-jähriger Fahrer eines grauen VW Golf befuhren den Gildehauser Weg aus Richtung Gildehaus kommend in Fahrtrichtung Nordhorn. Nach der Einmündung zur Otto-Hahn-Straße, bremste der Sattelzug bis zum Stillstand ab und es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme machten beide Beteiligten jedoch unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang: Während der VW-Fahrer angab, dass der Sattelzug nach der Bremsung nach hinten gefahren beziehungsweise gerollt sei und es dadurch zum Zusammenstoß gekommen sei, erklärte der Fahrer des Sattelzuges, nicht rückwärts gefahren zu sein und dass der VW aufgefahren sei.

Da der genaue Unfallhergang unklar ist, bittet die Polizei Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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