Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsteilnehmer ignoriert Straßenabsperrung und gefährdet Pkw-Fahrer

Nordhorn (ots)

Aufgrund eines gestrigen Müllbrandes wurde die Lingener Straße in Nordhorn zeitweise in Fahrtrichtung Nordhorn gesperrt. Gegen 16:10 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen VW Transporter die B213 aus Richtung Klausheide kommend. Im Kreuzungsbereich bog der Fahrer trotz bestehender Absperrmaßnahmen verbotswidrig nach links in die Lingener Straße ab. Anschließend setzte der Transporter seine Fahrt auf der Gegenfahrbahn in Richtung Nordhorn fort, weswegen ein entgegenkommender, Pkw-Fahrer nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Fahrer des VW Transporters entfernte sich anschließend unerlaubt vom Ort des Geschehens.

Die Polizei sucht nun den gefährdeten Pkw-Fahrer sowie weitere Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 entgegen.

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