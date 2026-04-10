Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Alkoholisierter Autofahrer ohne Fahrerlaubnis gestoppt

Surwold (ots)

Gestern gegen 16:40 Uhr fiel zwei Polizeibeamten auf der Papenburger Straße in Surwold ein verdächtiges Fahrzeug auf. Die Beamten befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg nach Papenburg.

Im Rahmen einer anschließenden Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 36-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Denn ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,39 Promille.

Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

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