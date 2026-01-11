Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Landkreis Sigmaringen

Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Seit dem gestrigen Samstag kam es im Landkreis Sigmaringen zu insgesamt 9 Verkehrsunfällen, bei denen die winterlichen Verkehrsverhältnisse mitursächlich waren. Bei 6 dieser Unfälle blieb es bei Sachschaden. Bei 3 Unfällen wurden insgesamt 4 Personen leicht verletzt. Bei einem Unfall kam um 17:25 Uhr die 27-jährige Fahrerin eines Toyota Yaris bei Neufra alleinbeteiligt von der Fahrbahn der B32 ab und rutschte in den Graben. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Ihre 7-jähre Tochter und eine weitere Mitfahrerin blieben unverletzt. Am Yaris entstand Sachschaden von geschätzten 6 000 Euro. Bei einem weiteren Zusammenstoß eines VW-Tiguan mit einem Linienbus in Schwenningen, verletzten sich um 18:30 Uhr die beiden Insassen des Pkw leicht. Nach bisherigen Erkenntnissen kam die 36-jährige Pkw-Lenkerin ins Rutschen und kollidierte seitlich in den, an der Einmündung Stettener Straße / Hauptstraße vorfahrtsberechtigten Omnibus. Die Sachschäden werden am VW auf 3 000 Euro und am MAN Omnibus auf 5 000 Euro geschätzt. In Neufra, am Bahnübergang in der Hohenzollernstraße ereignete sich um 17:05 Uhr ein Unfall, bei dem sich der 36-jährige Fahrer, wie auch die 24-jährige Beifahrerin mutmaßlich leichte Verletzungen zuzogen. Der Dacia des 36-jährigen kam in der alten Steige in Rutschen und durchfuhr ein Grundstück bis ihn die Bahnschranken stoppten. Beim Durchrutschen des Grundstücks verursachte er Schaden an einem Geländer, einem abgestellten Fahrzeug und einem Stromkasten in einer Gesamtschadenshöhe von ca. 10 000 Euro. Die Bahnschranke blieb funktionsfähig, wurde jedoch erheblich beschädigt. Die Schadenssumme wird auf 15 000 Euro geschätzt. Der Schaden am Dacia wird auf 4 000 geschätzt. Die entstandene Gesamtsachschadenshöhe der übrigen Unfälle kann bislang nicht näher beziffert werden.

Bad Saulgau

Autofahrerin gefährdet Gegenverkehr - Suche nach Geschädigten und Zeugen

Am Samstagmittag, gegen 14:30 Uhr teilte eine Verkehrsteilnehmerin der Polizei einen fahrauffälligen Hyundai i20 mit. Diesem Pkw war sie seit Tafertsweiler hinterhergefahren und stellte fest, dass die Fahrerin zeitweise Schlangenlinien und außerorts nur zwischen 20 und 30 km/h langsam fahre. Auf der L280 zwischen Sießen und Bad Saulgau soll sie in einer Kurve bei Gegenverkehr auf die Gegenfahrspur geraten sein und möglicherweise die entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. In Bad Saulgau gelang es einer Streife des Polizeireviers den Hyundai anzuhalten. Die 54-jährige Fahrerin stand augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung, was ein Atemalkoholtest mit 1,4 Promille vorab bestätigte. Sie musste sich folgend einer Blutentnahme unterziehen und ihren Führerschein der Polizei umgehend abgeben. Das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/482-0 bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der Fahrerin des Hyundai i20 gefährdet wurden sich zu melden. Ebenso bittet das Polizeirevier um Zeugenhinweise zur Fahrweise der Frau.

