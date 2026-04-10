Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Rauchentwicklung im Müllfahrzeug - keine Verletzten
Nordhorn (ots)
Gestern kam es gegen 15:30 Uhr auf der Lingener Straße in Nordhorn zu einer Rauchentwicklung in einem Müllfahrzeug. Der Fahrzeugführer bemerkte dies rechtzeitig, hielt das Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 263 an und begann umgehend damit, den geladenen Abfall abzuladen.
Die alarmierte Feuerwehr Nordhorn konnte den Brand zügig löschen. Anschließend übernahm die Stadt Nordhorn die Reinigung der betroffenen Fahrbahn. Während der Einsatzmaßnahmen blieb ein Teil der Lingener Straße bis etwa 17:35 Uhr gesperrt.
Es wurden keine Personen verletzt, und auch am Müllfahrzeug entstand kein Sachschaden.
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