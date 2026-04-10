Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - 800 kg Aluminium-Baumaterial entwendet - Zeugen gesucht

Wietmarschen (ots)

In der Zeit von Sonntag, den 29. März 2026, bis Donnerstag, den 02. April 2026, kam es auf einem Betriebsgelände in der Lohner Flugplatzstraße in Wietmarschen zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten etwa 800 Kilogramm Baumaterial aus Aluminium. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925/998960 zu melden.

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